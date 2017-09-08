Прогноз на неделю. Жителей Алтая ждут семь дождливых дней

Средняя температура воздуха с пятницы по четверг ожидается +9…+14°С. Средняя ночная температура: +5…+10°С. Днем воздух прогреется от +13 до +18°С.

Как рассказали в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей в крае до 10 сентября при прояснении ожидаются заморозки до -2°С.