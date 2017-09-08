Прогноз на неделю. Жителей Алтая ждут семь дождливых дней

До следующего четверга в Алтайском крае будут идти дожди. По данным МЧС, с 8 по 11 сентября в регионе в течении всего периода прогнозируются осадки, временами сильные.
Средняя температура воздуха с пятницы по четверг ожидается +9…+14°С. Средняя ночная температура: +5…+10°С. Днем воздух прогреется от +13 до +18°С.
Как рассказали в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей в крае до 10 сентября при прояснении ожидаются заморозки до -2°С.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.