Прогноз погоды: на Алтае рабочая неделя начинается с тёплого вторника

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Сегодня, 06:16.
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Эта короткая рабочая неделя начинается с теплого дня. Если в ночь на 13 июня в восточных районах края и были дожди, а утром местами на западе региона стояли туманы, то днем, по данным алтайских синоптиков, будет без осадков.

Лето. Солнце.
Лето. Солнце. Фото: CC0.

Температура воздуха в крае будет +21...+26  градусов. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 13 м/с.

В Барнауле будет тоже без осадков. Температура воздуха +21...+23 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с.

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