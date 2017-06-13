Прогноз погоды: на Алтае рабочая неделя начинается с тёплого вторника

Эта короткая рабочая неделя начинается с теплого дня. Если в ночь на 13 июня в восточных районах края и были дожди, а утром местами на западе региона стояли туманы, то днем, по данным алтайских синоптиков, будет без осадков.
Температура воздуха в крае будет +21...+26 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 13 м/с.
В Барнауле будет тоже без осадков. Температура воздуха +21...+23 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с.
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