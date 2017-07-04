Неустойчиво-дождливо: прогноз погоды на 4 июля

В ближайшие трое суток на Алтае сохранится неустойчивая, дождливая погода. По прогнозам синоптиков, в Барнауле в конце дня возможен дождь и гроза.
Погода в Алтайском крае
- Переменная облачность, в западных и северо-западных районах дождь, гроза.
- Ветер южный 3-8 м/с с усилением до 9-14 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с.
- Температура + 26 … +31.
Погода в Барнауле
- Переменная облачность, в конце дня дождь, возможна гроза.
- Ветер южный, 6-11 м/с.
- Температура +26 … +28.
По прогнозам краевого главка МЧС, ливни в минувшие выходные стали причиной небольшого подъема уровней воды в реках Бия и Катунь, в Оби до с Усть-Чарышской Пристани, а также в верховьях Ануя, Песчаной Чарыша.
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