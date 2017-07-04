Неустойчиво-дождливо: прогноз погоды на 4 июля

Погода в Алтайском крае

Переменная облачность, в западных и северо-западных районах дождь, гроза.

Ветер южный 3-8 м/с с усилением до 9-14 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с.

Температура + 26 … +31.

Погода в Барнауле

Переменная облачность, в конце дня дождь, возможна гроза.

Ветер южный, 6-11 м/с.

Температура +26 … +28.

По прогнозам краевого главка МЧС, ливни в минувшие выходные стали причиной небольшого подъема уровней воды в реках Бия и Катунь, в Оби до с Усть-Чарышской Пристани, а также в верховьях Ануя, Песчаной Чарыша.