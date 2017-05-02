Прогноз погоды. В Барнауле будет снежно и ветрено

Ночью и утром -4…+1С. Днем температура не превысит +1…+6С. Правда, местами, в западных районах, будет до +11. Ветер северо-западный, ночью 7-12 метров в секунду, с усилением до 13-18, днём 10-15, местами порывы до 20.

На большей части территории края ожидают осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, в предгорьях местами сильные осадки, отложение мокрого снега.

В Барнауле также будет холодно. Утренняя температура – около 0. Дневная не превысит +3…+5. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Днем он усилится до 17 метров. Временами осадки в виде дождя и мокрого снега.