Прогноз погоды. В Барнауле будет снежно и ветрено

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Жизнь

В Алтайском крае сегодня будет холодно, сообщает Алтайский гидрометцентр.

Снег 1 мая 2017 в Барнауле.
Снег 1 мая 2017 в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.

Ночью и утром -4…+1С. Днем температура не превысит +1…+6С. Правда, местами, в западных районах, будет до +11. Ветер северо-западный, ночью 7-12 метров в секунду, с усилением до 13-18, днём 10-15, местами порывы до 20.

На большей части территории края ожидают осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, в предгорьях местами сильные осадки, отложение мокрого снега.

В Барнауле также будет холодно. Утренняя температура – около 0. Дневная не превысит +3…+5. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Днем он усилится до 17 метров. Временами осадки в виде дождя и мокрого снега.

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