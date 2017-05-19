В России программа помощи ипотечным заемщикам внезапно свернулась

С февраля по апрель 2017 года было подано 30 тысяч заявок на реструктуризацию ипотечных кредитов по госпрограмме. Почти 20 тысяч из них подходили под ее условия. Но выделенных денег не хватит, пишет "Коммерсант", 4,5 млрд рублей уже распределили.

Программа завершается.

Алексей Ниденс,

управляющий директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию:

Здесь произошел эффект отложенного спроса, когда основной поток обращений уже пошел под сроки завершения программы. В итоге мы видим, что помощь уже получили 18,5 тысячи заемщиков, и еще сейчас порядка 500 договоров находится на стадии оформления. То есть программу мы планируем завершить 31 мая, при этом мы видим, что эти 19 тысяч рефинансирования, если посмотреть на весь рынок, то это не более 25% от всего объема той помощи, которую оказывают банки своим заемщикам.

Почему в конце возник такой шквал заявок, объясняет руководитель департамента по управлению просроченной задолженностью банка "ДельтаКредит" Денис Дьяченко: "Заявления и после марта продолжали поступать, несмотря на то, что АИЖК объявило о закрытии программы и о том, что деньги по данной программе заканчиваются. Изначально программа в первой своей редакции подразумевала, что по каждому кредитному договору предоставляется помощь в размере 20%, но не более 600 тысяч. Потом было сделано изменение в эту программу зимой, помощь увеличили с 600 тысяч и 20%, до 30%, но не более чем 1,5 млн рублей. Тем самым данная программа стала более интересна определенному сегменту граждан и в связи с этим спровоцировала такой шквал заявок. Когда данная помощь была увеличена почти в два раза, то эти средства и закончились неожиданно быстро".

Интересно, что в конце программы, зимой и весной, было подано более 30 тысяч заявок. Это очень много по сравнению с тем, что было раньше. За два предыдущих года реализации программы было подано всего около 22 тысяч заявок. При этом вначале под критерии госпрограммы попадало очень мало заемщиков. А в процессе критерии постоянно менялись.

Максим Греков,

участник инициативной группы всероссийского движения валютных заемщиков:

Проблема в том, что заемщику надо было как-то извернуться между своим банком и АИЖК, чтобы попасть под эти критерии, которые АИЖК постоянно изменял. Заемщик собрал некие справки, документы, а ему говорят: ой, вы знаете, а здесь надо вот так, то есть банк говорит, потому что АИЖК у нас не принимает, или АИЖК им говорит, а вот здесь надо вот так, и заемщик снова занимается этим вопросом. Но это было раньше, не тогда, когда они объявили бешеную скачку: у них подход был — давайте все подряд, а там мы разберемся.

Будет ли продлена программа, неизвестно. О возможности продления помощи заговорили после майских поручений Дмитрия Медведева, который дал распоряжение ведомствам представить в правительство предложения о дальнейшей реализации программы. На днях замминистра Минфина Алексей Моисеев заявил, что предложения в рамках исполнения поручения готовятся.

По данным газеты "Коммерсант", единой позиции у ведомств нет, пишет bfm.ru.