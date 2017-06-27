Алтайские абоненты цифрового ТВ теперь смогут смотреть местные новости вместо московских

С 30 июня программы ГТРК "Алтай" можно будет смотреть в цифровом качестве. Они начнут выходить в первом цифровом мультиплексе каналов, где до сих пор вместо региональных новостей транслируются московские. Об этом altapress.ru рассказал директор ГТРК "Алтай" Олег Говорщенко.
По словам Говорщенко, это произойдет в рамках программы регионализации цифрового телевещания. И Алтайский край станет первым регионом Сибири, где на втором канале в цифровом мультиплексе появятся местные новости. В аналоговом вещании программы ГТРК "Алтай" тоже останутся.
Напомним, в связи с переходом на цифровое вещание некоторые региональные каналы оказались в подвешенном состоянии, так как для них в цифровых мультиплексах не было предусмотрено место. Потом было решено разместить один региональный канал на 21 кнопке. В Алтайском крае это право по конкурсу получила "Катунь 24".
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