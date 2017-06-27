Алтайские абоненты цифрового ТВ теперь смогут смотреть местные новости вместо московских

По словам Говорщенко, это произойдет в рамках программы регионализации цифрового телевещания. И Алтайский край станет первым регионом Сибири, где на втором канале в цифровом мультиплексе появятся местные новости. В аналоговом вещании программы ГТРК "Алтай" тоже останутся.

Напомним, в связи с переходом на цифровое вещание некоторые региональные каналы оказались в подвешенном состоянии, так как для них в цифровых мультиплексах не было предусмотрено место. Потом было решено разместить один региональный канал на 21 кнопке. В Алтайском крае это право по конкурсу получила "Катунь 24".