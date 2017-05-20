Прокуратура будет проверять сообщения о свалке в барнаульском поселке Борзовая заимка

По факту незаконного размещения отходов на территории лесного участка прилегающего к микрорайону Борзовая Заимка в Барнауле назначена проверка.

Как сообщил Алтайский межрайонный природоохранный прокурор Виталий Меновщиков, сотрудники выехали на место свалки. Факт размещения там отходов подтвердился, начата проверка, по результатам которых будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Напомним, огромную свалку в сосновом бору в районе Борзовой Заимки нашел барнаулец Егор Калинин. "Здесь не просто любители шашлыков оставляют за собой мусор, сюда везут его специально и целыми машинами. Очень больно видеть, как человек своими руками губит природу", — сообщил он.