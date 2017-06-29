Прокуратура: 14 депутатов АКЗС предоставили неверные декларации о доходах

Как сообщает пресс-служба АКЗС, замечания прокуратуры касались Дмитрия Аганова, Александра Балушкина, Сергея Бенслера, Андрея Волкова, Юрия Кайро, Алексея Кривенко, Альберта Лунева, Павла Рего, Владимира Семенова, Максима Талдыкина, Ирины Тепловой, Александра Траутвейна, Андрея Хмуровича.

Как сообщил председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов, в основном носили технический характер: например, не был указан адрес банка, в котором размещены вклады, или год выпуска автомобиля. Все депутаты согласились с замечаниями прокуратуры Алтайского края и внесли изменения и дополнения в свои декларации, отмечает пресс-служба АКЗС.

В отношении депутата Валерия Гуминского провели более глубокую проверку. В его декларации не было указано имущество, находящееся во владении, доля участия в коммерческой организации, а также владение иностранными финансовыми документами.

Валерий Гуминский извинился и дал пояснения по каждому объекту отдельно. В отношении акций иностранного общества Валерий Гуминский сообщил, что не является собственником предприятия с 2012 года, что подтверждено соответствующими документами. Данные об акциях, по его словам, попали в декларацию за 2016 год по ошибке.

Члены комиссии обратились в мандатную комиссию АКЗС, чтобы привлечь Гуминского к ответственности. Не предоставленные ранее сведения будут размещены на сайте АКЗС.