Прокуратура накажет коммунальщиков за обрушение фасадов зданий на проспекте Ленина

Во время проверки выяснилось, что у зданий отслаивается и разрушается штукатурка, кирпичная кладка и элементы балконов. Это создает угрозу жизни граждан и может повредить имущество.

Управляющие компании не пытались устранить нарушения, и поэтому прокуратура внесла им 7 представлений об устранении выявленных нарушений действующего законодательства. Проверки остальных домов с участием прокуроров районов города продолжаются.