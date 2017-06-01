Прокуратура накажет коммунальщиков за обрушение фасадов зданий на проспекте Ленина

Прокуратура Барнаула провела проверку состояния фасадов зданий на проспекте Ленина и выявила множество нарушений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Во время проверки выяснилось, что у зданий отслаивается и разрушается штукатурка, кирпичная кладка и элементы балконов. Это создает угрозу жизни граждан и может повредить имущество.
Управляющие компании не пытались устранить нарушения, и поэтому прокуратура внесла им 7 представлений об устранении выявленных нарушений действующего законодательства. Проверки остальных домов с участием прокуроров районов города продолжаются.
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