Прокуратура накажет коммунальщиков за обрушение фасадов зданий на проспекте Ленина

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Сегодня, 19:32.
Жизнь

Прокуратура Барнаула провела проверку состояния фасадов зданий на проспекте Ленина и выявила множество нарушений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фасады на центральных улицах Барнаула.
Фасады на центральных улицах Барнаула. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Во время проверки выяснилось, что у зданий отслаивается и разрушается штукатурка, кирпичная кладка и элементы балконов. Это создает угрозу жизни граждан и может повредить имущество.

Управляющие компании не пытались устранить нарушения, и поэтому прокуратура внесла им 7 представлений об устранении выявленных нарушений действующего законодательства. Проверки остальных домов с участием прокуроров районов города продолжаются.

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