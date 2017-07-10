Прокуратура оспорила отказ алтайского минздрава выдать рецепт ребенку с диабетом

"Прокуратура Алтайского края признала незаконным отказ в выдаче расходных материалов для детей с диабетом и обратилась с иском в суд. Наконец-то законность и здравый смысл восторжествовали, надеемся что суд поддержит позицию прокуратуры и судебную практику ( в других регионах есть положительные решения суда). Если будет решение суда и невыдачу рецептов на расходники к инсулиновым помпам признают незаконными, то должностных лиц допустивших эти нарушения можно будет привлечь не только к моральной ответственности", — сказано в сообщении.

В документе отмечается, что при обращении в клинику по месту жительства и минздрав Алтайского края Жигульским отказали в выдаче рецептов для приобретения расходных материалов из-за того, что "данные медицинские изделия не входят в перечень медицинских изделий, отпускаемых бесплатно за счет средств федерального и регионального бюджетов".

Но прокуратура во время проверки признала обоснованными доводы Жигульских о нарушении прав ребенка. "Так, согласно Конституции РФ, каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений (ч.1, ст.41)", — написано в документе.

Напомним, в конце марта годовалого Андрея доставили в больницу — у него резко подскочил уровень сахара в крови. Врачи поставили ему неисправную капельницу, из-за чего ребенок чуть не погиб.

Теперь семья Жигульских борется за оплату государством расходных материалов для инсулиновой помпы, которую ребенку установили в Москве. Каждый месяц семья тратит около 30 тысяч рублей на покупку этих материалов.

Вадим Жигульский уже шесть раз пикетировал здание Алтайского минздрава с просьбой дать ребенку нормальную инсулиновую помпу.