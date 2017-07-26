Прокуратура Рубцовска пытается запретить пропаганду интим-услуг

Распространение информации о платных секс-услугах запрещено действующим законом. Прокуратура выяснила, что на нескольких сайтах в интернете в свободном доступе есть информация об оказании интимных услуг. Кроме того, на этих порталах не указаны возрастные ограничения и нет предупреждений о возрастном ограничении, напоминают в ведомстве.