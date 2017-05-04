Прокуратура взыскивает с УК деньги за падение пенсионерки у подъезда

На управляющую организацию в соответствии с действующим законодательством были возложены обязанности по обслуживанию придомовой территории, в том числе и очистке от наледи. Ответственной за причиненный бабушке вред является именно данная организация, заявили в прокуратуре.

С управляющей организации требуют взыскать компенсацию морального вреда в сумме 50 000 рублей.