Прокуратура заинтересовалась доходами "бедного" алтайского единоросса

Прокуратура Алтайского края начала проверку в отношении депутата АКЗС и предпринимателя Сергея Лямина по обращению о его "действиях, имеющих признаки коррупционного правонарушения". Об этом пишет "Банкфакс" со ссылкой на источники.
Ранее altapress.ru писал, что за 2016 год доход Лямина составил всего 62 тысячи рублей, а у его жены нет заработка. При этом у супругов двое несовершеннолетних детей. Из имущества у четы Ляминых только квартира площадью 121 кв.м. и автомобиль Volkswagen Tiguan.
"Банкфакс" пишет, что прокуратура намерена изучить достоверность этих сведений, поскольку Сергей Лямин ведет предпринимательскую деятельность — сдает в аренду помещения. В отношении него в феврале этого года подали иск в Арбитражный суд края. Как следует из материалов суда, предприниматель Александр Молчанов требует расторгнуть договор аренды части нежилого помещения от 2016 года и взыскать с арендодателя 38 586 рублей убытков. По данным информагентства, речь идет об аренде здания по улице Балтийской, 45, в котором находятся восемь организаций.
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