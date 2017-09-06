"Корзиночку забери". Прокурор озвучил полную расшифровку переговоров Сечина с Улюкаевым

С: Алло, Алексей Валентинович? Алло.

Женщина: Алло. Игорь Иванович, добрый день, сейчас я соединяю, по первой.

Слышен звук работы коммуникационного устройства.

У: Алло

С: Алексей Валентинович, дорогой (усмехается).

У: Да, Игорь Иванович, весь внимание. Как я рад тебя слышать.

С: Да не говори, я тоже. Но, во-первых, у меня там неисполненные поручения были, а готовность есть по итогам работы, там...

У (вздыхает): Да у меня тут в том числе и ваши, по-моему, разные компании по закупкам. Там я их и собираю. Ну давай в 17.

С: Во сколько? В 18?

У: Потому что у меня в 16 начнется.

У: Сейчас, секундочку. Нет, чуть-чуть позже, если можно.

У: Ну вот я тоже в Лиме буду, там еще сможем продолжить.

С: Я в Лиме буду.

У: Вполне можно, да. Я ж завтра лечу, а ты, кстати, в Лиме будешь?

С: Вот где-нибудь в 16.30, ну вот так можно?

С: И по времени, вот у меня сейчас большие переговоры в 14 начнутся, часа на два.

У: Да, с удовольствием посмотрю на компанию, а чего ж.

С: У меня только просьба одна. Если можно, на секундочку к нам подъехать, потому что тут может быть... Ну покажу вообще. Ну вообще на компанию посмотреть.

У: Ну так давай обсудим все.

С: А, значит, во-вторых, еще масса вопросов накопилось там и по советам директоров, и по всему.

С: Чай приготовят пока. Да все отлично. Слушай, а ты без куртки?

У: Да.

С: Как ты ходишь вообще так?

У: А?

С: Это самое, надо куртку какую-то.

У: Не надо, не надо, зачем?

С: Да?

У: Конечно!

С: Ну одну секунду, ладно. (Обращаясь к кому-то.) Вы посидите пока, ладно?

С: Так, секундочку, ага. Ну я коротко тогда, чтобы ты не замерз. Ну, во-первых, приношу извинения, что затянули выполнения поручения. Долго в командировке были.

У: Конечно.

С: Да. Пока туда-сюда. Собрали объем. Но можешь считать задание выполненным.

У: Да.

С: Утепляюсь…

У:...

С: Да и не говори.

У: Надо узнать, какая машина. Это самое… Когда короткая дистанция...

С: Ну да.

У: Они считают, что зеленая изгородь...

С: (видимо, обращаясь к кому-то по телефону) Так, Шокина чай принесет?!

Мужчина: Да-да

С: И корзинку с колбасой!

Мужчина: Есть-есть.

Сечин: Так, несколько поподробнее о компании. Ну, в 1998 году, когда мы начали заниматься, компания 4 млн тонн нефти. Cобственно, она никому не нужна была. Так она проскочила в эпоху приватизации.

У: Ну да. За границу.

С: Значит, потом суды, возврат активов начался. Вот, интересная страничка четвертая.

У: Угу.

С: Что за это время мы создали? Вот основные показатели нефтяных компаний, акции которых торгуются на бирже. Значит, это ресурсная база текущей добычи и расходов на добычу. Сравнивали только публичные компании. Значит, вот, мы по ресурсной базе и геологоразведке — первое место в мире. По текущей добыче среди компаний — первое место. Себестоимость тоже как бы самая высококонкурентная. Вот тут надо..

У: Вот если смотреть, извини перебью, капитализацию компании и эти позиции, то видно, что актив стоит там кратно, 2–2,5 раза дешевле, чем сопоставимые по характеристикам иные активы.

С: Ну есть за исключением одного нюанса – налоговая база. У нас налоговая база самая тяжелая по сравнению с любыми другими компаниями. И самая тяжелая в мире. Вот можно к этим двум и трем смело добавить 25, и это будет с учетом налоговой базы. И плюс транспорт. Вот считай, условно говоря, 35 для нас нижний предел такой.

У: Операционная доходность?

С: Нет. Я имею в виду нижний уровень цены.

У: Я говорю: операционный, без учета обслуживания кредитов.

С: Да, который позволит операционную доходность дообеспечивать нам. Поэтому ситуация не такая простая. Нам надо заниматься налоговой базой.

У: Надо заниматься. Она у нас не только большая, но и растущая. Растущая?

С: Растущая и убывающая. Я разговаривал там с ENI. 2 млрд евро сдает ENI в бюджет Италии. Мы 50 млрд. Вот плюс к тому, что ты нас просишь сегодня добавить там 17. Часть мы уже дали. А 50 млрд ежегодно мы и так формируем. Поэтому, конечно, надо об этом думать. У Exxon общая фискальная нагрузка 43, и акции стоят дорого, понимаешь?

У: Нет, ну конечно.

С: Но она стабильно 43, а у меня 80. Значит, мы рассчитываем (неразборчиво). Я вот сейчас почему работаю с акционерами и говорю о недооцененных элементах, которые они обязательно должны учитывать? Вот бипишники были за рамками первых десяти: как только купили наши акции, стали 4-ми. Потому что мы разрешили им на баланс пропорционально владению поставить ресурсную базу.

У: То есть 25 процентов, пятую часть?

С: Да, и они сразу выскочили в другой уровень.

У: Подожди, а если они ставят на свой баланс твою ресурсную базу , у тебя-то на балансе не остается?

С: Остается, остается, но для нас это вообще ничего не стоит. Это просто разрешение использовать им. И они же отчитываются геологоразведкой нашей. Мы там замещение делали на 150%, они просто 20% от этого замещения себе считают. И то же самое по добыче <нрзб>. Они никогда бы не вышли за этот уровень добычи, если бы не давали на наши проекты тоже.

У: Если без, то было бы 20 с хвостиком небольшим, значит, они были бы ниже десятки.

С: Да, да, да, точно абсолютно. Очень серьезный, конечно, шаг мы сделали, как ты знаешь, в Индии по приобретению (неразборчиво). Я хотел просить, я буду обращаться, надо будет по проектному финансированию поддержать…

У: Слушай, нефть там будет иранская?

С: Мы думаем, что часть иранская, часть венесуэльская. Очень высокий индекс (неразборчиво). Глубоководный порт и 2700 заправок. Поэтому это такой проект для этого рынка уникальный

У: А свои собственные заправки? Через них какая часть переработки?

С: Могу тебе сказать примерно, наверное, где-то четвертая часть.

У: Четвертая часть.

С: Четвертая часть. Они там завод, может быть, терминал позволяет экспортно-импортные операции делать.

У: Нет (неразборчиво). Это, по сути, первая такая крупная попытка. Это никому не удавалось.

С: Да, это правда. Ну, что еще могу сказать: по технологии разработки мы занимаем серьезные ведущие позиции. Если не приближаемся к мировым лидерам, то наступаем на пятки очень так серьезно, но у нас еще зависит от связи с нашим оборудованием. В штатах на гидроразрывах оборудование позволяет там до 30 и выше делать разрывов за раз. Но мы делаем 12-15, до 20. Но у них другие компрессора, там больше давление, другие пропанки. Пропанки - это специальная такая фракция <...>. Развитие у нас идет, несмотря на пожелание ОПЕК. Я докладывал Владимиру Владимировичу. Все они готовят развитие добычи. Все! Венесуэла. Я просто абсолютно знаю, что они сейчас провели тендер. "Шлюмберже" выиграла на $3,3 млрд по увеличению бурового сервиса, то есть они планируют поднять добычу на 250 баррелей в сутки в течение полугода. Это, значит, первое. Второе, Иран будет увеличивать, они сейчас уже 3,9-4,0, и у них замысел добавить еще миллион тонн баррелей.

У: Они 4 где-то готовы замораживать.

С: 3,9 сейчас, а 4,9 хотят.

У: 4. Нет, нет, эти готовы на 4 и не замораживаться.

С: Ну.

У : Ну тоже, наверное, да.

С: Да, я думаю, правды никто не говорит: вот им всем надо. Вот считаем Ирак, Нигерия. Им надо полгода примерно для выдачи дополнительных объемов. А эти полгода, если мы заморозим, то дадут возможность американцам чуть-чуть кислорода дать нефтяным сланцам. И здесь вот, мне кажется, лукавство. Cейчас поддержать здесь сланцевую нефть.

У: Угу.

С: Значит, что дальше?

У: Этим воспользуются.

С: А дальше они на полгода скажут: мы заморозили на полгода, а эти имеют временной лаг для подготовки новых объемов. А мы будем терять рынки. Они снова будут выходить на рынки.

У: Плюс за это время администрация Трампа, а он очень про традиционные источники, он очень сильно собирается поддерживать добычу.

С: Да. Он хочет добычу поддерживать, это правда. Он заявлял об этом.

У: Он будет готов на налоговые льготы.

С: Льготы и финансирование, он заявлял об этом неоднократно, это его тезисы предвыборной программы.

У: Это надо учесть. Ему потребуется какое-то время, потому что там адаптация администрации. Это у него центральный, пожалуй, пункт.

С: Это надо учитывать. Но мы потихонечку работаем, Леша.

У: Смотри, что касается налогов, я двумя руками полностью во всем на твоей стороне. Я считаю, что мы поступаем близоруко, а значит, нелепо. Мы искажаем совершенно будущую картину мира. Мы хотим инвестиций привлечь. Мы не привлечем инвестиций и подорвем собственный климат инвестиционной базы. И это совершенно тупиковый путь, особенно, что касается старых месторождений. Там просто нужно бурить и качать, бурить и воду заливать. Нельзя останавливать процесс. А если у тебя падает…

С: Ну как…

У: Ну ты как, себе в убыток будешь делать? Это странно.

С: Конечно.

У: Странная, значит, логика, никуда не годящаяся. Потому что, безусловно, мы 100% за. И конечно же, нужно международных несколько таких…

С: Леша, я тебя прошу, ты на нас не обижайся за затяжки все эти.

У: Нет, Игорь, а что?

С: Я же почувствовал, как заштормило чуть-чуть.

У: Нет, ты …

С: По приватизации мы работаем сейчас. Я сегодня встречался, завтра улетаем в Европу. Я тебе скажу, значит, следующее: кредитовать готовы в полном объеме. Покупать особо не хотят, поэтому мы делаем разные предложения, разные морковки сочиняем для того, чтобы затянуть в акции. Значит, в Азии подвижки идут. Японцы, ты же знаешь, они внесли сейчас изменения в законодательство, должен император подписать, но уже внесли в парламент. С ними мы тоже работаем.

У: С?

С: Ну со всеми там...

У: Ну хорошими?

С: Там больше с молодыми.

У: С молодыми больше?

С: Ну работаем, не расслабляемся: пока ничего говорить не хочу, но настойчиво работаем для того, чтобы задание выполнить полностью.

У: Вот честно, из сегодняшних соображений очень хотелось японцев привлечь. Индийцы все эти… Все это не то. От индусов ты ничего не получишь.

С: С корейцами работаем. Нет, не китайцы, не индусы (неразборчиво), это не нужно совершенно. С ними никакой синергии уже не будет.

У: Абсолютно. У них можно получить.

С : Эти могут. Настроены они очень прагматично. Они, конечно, хотят выполнить свою главную задачу. Они хотят получить плюсы к территории. Там даже такие вопросы в ходе переговоров ставили, но мы отвергли это. Сразу сказали: ребята, нет

У: Конечно, им сейчас неплохо. Что сейчас решить. Абэ должен что-то показать свое. Ему говорят: ты идёшь на постоянные уступки русским. Он может сказать: да, я приобретаю очень интересные активы, это гарантированное обеспечение нашей страны энергоресурсами на 10-летие вперед. (неразборчиво) Ему бы это было довольно выгодно.

С: Знаешь, я им так и говорю. Тут суть предложения нашего такова: вы получаете долю в компании, это первое условие для развития совместных проектов.

Значит, второе наше предложение - следом за долей создание (неразборчиво) добыча, транспортировка и совместная работа на рынках. Если вы это делаете, то вы получаете доступ к центральному татарскому участку и Верхнечонскую долю и еще ряд нефтяных месторождений, которые мы осваиваем вместе с вами. Вы, правда, здесь получаете миноритарный пакет, но если вы на это идете, то при форс-мажоре мы берем поставки только на японский рынок.

У: Я думаю, для них это очень важно, у них большая зависимость.

С: Мы именно это и говорим, если форс- мажор. А что такое форс-мажор? Мы прописали изменение цены на нефть на 20 процентов: повышение на 20 процентов или понижение на 20 процентов, резкое изменение рыночной обстановки. Тогда предприятие начинает поставлять весь объем производства только в ваш адрес. И вы снижаете зависимость от других поставщиков. В общем, предложение у нас очень приличное, взвешенное. Мы работаем. Там есть три (неразборчиво), сроки здесь имеют принципиальное значение. Они пытаются завести рака за камень по ходу тендерных процедур. Сами ждут результатов визита. Поэтому мы им сказали: вот вышло распоряжение правительства, поэтому мы сами в такой ситуации, до 5 числа мы должны подписать. Вот уже имейте в виду, тут уже не наша компетенция: это уже компетенция правительства. Пожалуйста, можем 15 объявить, если у нас все состыкуется с вами. Значит, на дату подписания мы им сказали 10% сюда, аванс нам перечислите, который, если вы не завершаете сделку, он переходит в собственность компании. Значит, вот такие условия.

У: Понятно. Ну важно будет в Лиме 20-ого, там начальник будет встречаться с Абэ.

С: Да, я буду в Лиме.

У: Вот это вот да, я тоже буду. А еще до этого я встречаюсь с Сэко. Там тоже надо еще его поддавить, министра этого самого, ответственного за Россию.

С: Ну, да-да. Ну так они шаги делают, я не могу сказать, что они нас как-то совсем там оставляют в стороне, У них замысел есть. Они нам по ходу дела прямо говорили: вот нам будет тяжело, если там не будет подвижек. Я им сказал: нет: ребята, вы знаете, вы с этим вопросом не обращайтесь, мы- солдаты: нам что говорят, то и делаем, это не наша епархия.

С: Леш, ну спасибо тебе, не задерживаем тебя, у тебя сложный график.

У: Да, на курсы заскочу по дороге.

С: Так, пойдем.