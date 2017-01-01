Промышленность в Алтайском крае показала беспрецедентный рост в январе

Как сообщили в минэкономиразвития края, самые впечатляющие темпы роста показали предприятия по производству транспортных средств, машин и оборудования, лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях. Здесь выпуск продукции увеличился более чем в 1,5 раза. В обрабатывающих производствах объем производимой продукции возрос на 23,9%. В пищевой промышленности — на 8,7%, в производстве напитков – на 13%.

Владимир Локтюшов,

начальник управления Алтайского края по промышленности и энергетике:

Вы знаете, "Алтайкокс" - крупное предприятие, у него прирост составил 40%. Что касается производства вагонов: в прошлом году в январе изготовили 79 вагонов, в этом — 605. То есть большое влияние на показатели оказали эти гиганты. Возьмем химическую отрасль. В ней, конечно, такого прироста мы не наблюдаем. Но заработали ряд небольших производств, которые дают очень хорошую добавленную стоимость. В большинстве своем это бийские предприятия — "Алтайспецпродукт", "Биосинтез". Заработал и "Алтайхимпром": в январе этого года по сравнению с январем прошлого он увеличил объем производства в пять раз. Они начали производить продукцию, которая до этого проходила испытания.

По словам Локтюшова, эти объемы — не максимальные, просматривается реальная перспектива их увеличения. Однако чиновник подчеркнул, что, конечно, по результатам полугодия индекс будет несколько нивелирован: "Не должно быть иллюзий. Здесь мы просто разогнались. Хотя положительная динамика будет однозначно, но не такая большая, как в январе".