Промышленность-2016: уходящие натуры. Умерли два мастодонта алтайского производства

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Жизнь

В 2016 году алтайская промышленность потеряла двух харизматичных и целеустремленных руководителей. 7 апреля прошлого года умер Владимир Коновалов, гендиректор приборостроительного завода "Ротор". А 20 июля от сердечного приступа скончался Александр Жарков, гендиректор ФНПЦ "Алтай".

Александр Жарков.
Александр Жарков. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru

Владимир Коновалов был из тех, про кого говорят: "Он старой закалки". Он не боялся выходить к людям даже в самое трудное для страны время — в 1990-е годы, когда, будучи вице-губернатором, курировал промышленность и энергетику.

А возглавив в 2001 году завод "Ротор", вывел его в число лидеров алтайской промышленности. Он ставил перед коллегами сложные, но правильные задачи: снижать издержки, повышать производительность труда, создавать новое. И "Ротор" работал с прибылью даже в годы мирового кризиса, а в 2015 году увеличил объем продаж более чем на 70%.

Александр Жарков возглавил ФНПЦ "Алтай" в 1997 году и сумел провести его через все экономические неурядицы, сделав конкурентоспособным предприятием и производителем уникальной продукции. Он был оптимистом: когда все вокруг говорили о спаде, он вместе с коллективом строил и развивал.

Мало кто вспоминает, что сделал этот человек для Бийска, да и не для одного Бийска. В начале 1990-х, когда он был первым замдиректора ФНПЦ, это предприятие стало, по сути, первым инновационным бизнес-инкубатором страны, хотя никто тогда и слова такого не знал.

Под крышей центра сделали первые шаги в бизнесе десятки людей, самые крепкие и умелые выросли и вышли за ворота "инкубатора". К примеру, из маленькой фирмы вырос гигант "Эвалар", и, конечно, не только он. Жарков знал секрет инноваторов: творческая свобода. Он и сам был прекрасным ученым-оборонщиком и изобретателем.

Руководить заводом "Ротор" совет директоров назначил сына умершего руководителя Максима Коновалова. Гендиректором ФНПЦ "Алтай" стал бывший первый заместитель гендиректора Николай Дочилов.

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