Пропавшего летом барнаульского парня нашли мёртвым

19-летнего Никиту Конкина, которого разыскивали с 31 августа 2017 года, нашли погибшим. Об этом сообщает "Лиза Алерт".

Н. Конкин. Парня искали на территории края и Новосибирской области. Подробности поисков и местонахождения тела не сообщаются. Altapress.ru выражает соболезнования родственникам погибшего.