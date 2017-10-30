ProService предлагает читателям altapress.ru диагностику автомобиля всего за 100 рублей

Скидка действует на четыре услуги: диагностику подвески, проверку двигателя на посторонние шумы и течи масла, аналогичное исследование состояния коробки передач и компьютерную диагностику двигателя. Каждая из перечисленных процедур в течение месяца будет стоить всего 100 рублей.

Чтобы получить услугу по столь демократичной цене, следует:

Подписаться на аккаунты ProService во "ВКонтакте" и Instagram Сообщить сотруднику автосервиса промо-код "Алтапресс".

Для участия в розыгрыше поездки на двоих в эко-отель "Алтика" в канун Нового года нужно быть подписчиком аккаунта ProService, открыть свой профиль и опубликовать скриншот записи о розыгрыше с хэштегом #просервисхочувалтику. Победителя выберут 30 ноября генератором случайных чисел.

ProService – две станции техобслуживания легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Их адреса: - Северный Власихинский проезд, 5; - проспект Строителей, 135.

В числе основных услуг – замена расходных материалов, геометрия колес, проточка тормозных дисков, шумоизоляция, ремонт двигателей, топливной аппаратуры, турбин, электрооборудования, подвески и других систем автомобиля; чистка форсунок, перепрошивка блоков управления, удаление катализаторов (ЕГР, сажевых фильтров), а также установка сигнализаций, парктроников, аудиосистем и т.д.

ProService наладил партнерские отношения с серией поставщиков запасных частей. Клиенты компании могут приобрести необходимые для ремонта комплектующие со скидами до 20%. Более того: ProService предлагает услугу "ремонт в кредит" (партнер – "Альфа-Банк").

Сотрудники сервиса берегут время клиента и готовы решить его проблему как можно быстрее (насколько это возможно без ущерба для качества). Такой подход оценили крупные клиенты, доверившие обслуживание автопарков ProService.

Контактный телефон: 8 (962) 808-5788 (директор ProService Родион Юрьевич Колосов)

Организатор акции: ООО "ПРОСЕРВИС". Срок проведения акции: 30.10.17 - 30.11.17. Подробная информация о правилах проведения акции в описании под постом в Instagram.