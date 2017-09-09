Проще, чем кажется: как семья Кнопкиных осваивала Портал госуслуг

На наших глазах происходит маленькая техническая революция. Еще совсем недавно, чтобы оформить необходимые документы в госорганах, люди были вынуждены стоять в очередях часами. Сейчас это можно сделать в интернете — без очередей и в любое время суток, хоть ночью. Такая возможность появилась благодаря Порталу госуслуг. Как он устроен и работает, мы рассказываем в нашем новом мультимедийном проекте.
Без преувеличения можно сказать, что Портал будет полезен всем гражданам России, у которых уже есть паспорт. Это современная и удобная интернет-площадка для взаимодействия с государственными органами.
В лонгриде "Госуслуги для всей семьи" подробно описывается, как Портал может помочь в разных жизненных ситуациях: рождение ребенка, выход на пенсию, открытие своего дела, поиск работы, продажа и покупка автомобиля и так далее.
Теперь не нужно долго разбираться, как получить ту или иную госуслугу, куда обращаться и что делать, на Портале опубликованы подробные инструкции для каждой из них. Он создан государством и является официальным источником информации.
Есть еще один важный бонус: гражданам предоставляется скидка 30% при оплате госпошлины через Портал госуслуг. Это заметная экономия семейного бюджета.
В нашем проекте на примере веселой и дружной семьи Кнопкиных, мы наглядно показываем, что получать госуслуги сегодня приятно и просто.
Проект подготовлен ИД "Алтапресс" совместно с КГУ "Оператор электронного правительства" и Алтайкомсвязью.