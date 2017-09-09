Проще, чем кажется: как семья Кнопкиных осваивала Портал госуслуг

Семья Кнопкиных знакомится с Порталом госуслуг. Фото: Михаил Хозяйкин. altapress.ru Семья Кнопкиных знакомится с Порталом госуслуг. Фото: Михаил Хозяйкин. altapress.ru Семья Кнопкиных знакомится с Порталом госуслуг. Фото: Михаил Хозяйкин. altapress.ru Семья Кнопкиных знакомится с Порталом госуслуг. Фото: Михаил Хозяйкин. altapress.ru Семья Кнопкиных знакомится с Порталом госуслуг. Фото: Михаил Хозяйкин. altapress.ru Семья Кнопкиных знакомится с Порталом госуслуг. Фото: Михаил Хозяйкин. altapress.ru Семья Кнопкиных знакомится с Порталом госуслуг. Фото: Михаил Хозяйкин. altapress.ru Семья Кнопкиных знакомится с Порталом госуслуг. Фото: Михаил Хозяйкин. altapress.ru Семья Кнопкиных знакомится с Порталом госуслуг. Фото: Михаил Хозяйкин. altapress.ru Семья Кнопкиных знакомится с Порталом госуслуг. Фото: Михаил Хозяйкин. altapress.ru Семья Кнопкиных знакомится с Порталом госуслуг. Фото: Михаил Хозяйкин. altapress.ru

Без преувеличения можно сказать, что Портал будет полезен всем гражданам России, у которых уже есть паспорт. Это современная и удобная интернет-площадка для взаимодействия с государственными органами.

В лонгриде "Госуслуги для всей семьи" подробно описывается, как Портал может помочь в разных жизненных ситуациях: рождение ребенка, выход на пенсию, открытие своего дела, поиск работы, продажа и покупка автомобиля и так далее.

Теперь не нужно долго разбираться, как получить ту или иную госуслугу, куда обращаться и что делать, на Портале опубликованы подробные инструкции для каждой из них. Он создан государством и является официальным источником информации.

Есть еще один важный бонус: гражданам предоставляется скидка 30% при оплате госпошлины через Портал госуслуг. Это заметная экономия семейного бюджета.

В нашем проекте на примере веселой и дружной семьи Кнопкиных, мы наглядно показываем, что получать госуслуги сегодня приятно и просто.

Проект подготовлен ИД "Алтапресс" совместно с КГУ "Оператор электронного правительства" и Алтайкомсвязью.

Смотреть проект "Госуслуги для всей семьи"