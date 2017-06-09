"Просто ни-ни": Yandex сочинил самую банальную песню на основе русской попсы

Треки анализировались без ограничения по жанрам. Как выяснилось, чаще всего в песнях используются такие слова, как "любовь", "глаза", "день", "боюсь". Эксперты "Яндекса" назвали самыми банальными песни группы SEREBRO, Виа "Гра", t.A.T.u., певцы Сергей Лазарев, Андрей Губин и Дэн Балан.

С помощью творчества этих исполнителей было написано это:

Моя жизнь

До тебя была без любви

Где была ты — не знал я, и

Просто ни-ни

Все эти дни.

Но теперь

Лишь моя ты, твои глаза,

Твое сердце.

Я только за,

Если мы с тобой это,

А?

Среди песен с самыми экзотическими текстами сервис отметил композиции "Доители изнуренных жаб" Александра Лаэртского, "Гибралтар-Лабрадор" Вячеслава Бутусова, "Нина" группы НОМ, "Любовь" группы Воплі Відоплясова, пишут "Известия".