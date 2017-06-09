"Просто ни-ни": Yandex сочинил самую банальную песню на основе русской попсы

На сервисе "Яндекс.Музыка" появился текст самой банальной песни, основанной на словах популярных русскоязычных песен. Сервис разместил подборку самых банальных, на взгляд его экспертов, треков и взял из них самые повторяющиеся слова. На основе этого и была написана "самая банальная песня Яндекса".
Треки анализировались без ограничения по жанрам. Как выяснилось, чаще всего в песнях используются такие слова, как "любовь", "глаза", "день", "боюсь". Эксперты "Яндекса" назвали самыми банальными песни группы SEREBRO, Виа "Гра", t.A.T.u., певцы Сергей Лазарев, Андрей Губин и Дэн Балан.
С помощью творчества этих исполнителей было написано это:
Моя жизнь
До тебя была без любви
Где была ты — не знал я, и
Просто ни-ни
Все эти дни.
Но теперь
Лишь моя ты, твои глаза,
Твое сердце.
Я только за,
Если мы с тобой это,
А?
Среди песен с самыми экзотическими текстами сервис отметил композиции "Доители изнуренных жаб" Александра Лаэртского, "Гибралтар-Лабрадор" Вячеслава Бутусова, "Нина" группы НОМ, "Любовь" группы Воплі Відоплясова, пишут "Известия".
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