"Просветительскую" ТЭФИ выиграл автор программы о плоской Земле

Прокопенко также является автором передачи "Самые шокирующие гипотезы". В ее выпуске от 25 сентября рассказывалось о теории плоской Земли.

В беседе с НСН сам Игорь Прокопенко объяснил, почему заветная статуэтка досталась именно его детищу, а также пообещал снять вторую часть фильма о "плоской Земле".

"Почему программа в седьмой раз на 22-м году жизни стала лауреатом национальной телевизионной премии? Я думаю, это произошло потому, что программа, несмотря на зрелый возраст, современна, она отвечает на зрительский запрос об информации. В разные периоды жизни и программы, и нашей страны запросы зрителей были разными. Сегодня есть запрос на ту информацию, которую мы выдаем. Сегодня она для зрителя актуальна, и, наверное, поэтому ее выбрали члены жюри", - заявил он.

При этом журналист призвал не делать поспешных выводов о темах, которые он выбирает для своих телепроектов, пусть даже многие из них затрагивают спорные гипотезы.

"Мы готовим вторую серию проекта под названием "А Земля-то плоская". Тех зрителей, которые интересуются классическим представлением об окружающей действительности, я оправляю к учебнику по природоведению за четвертый класс. А тех, кто желает получить больше информации, я приглашаю посмотреть нашу программу, в которой я реализую конституционное право каждого зрителя на доступ к любой информации: от классической до самой фантастической и смешной. А уж зритель сам выбирает какая гипотеза, подчеркиваю, какая гипотеза ему ближе по сердцу, какая гипотеза ему интереснее. Очень жаль, что люди, которые пытаются высказывать какую-то критику, на деле не смотрят самупрограмму. А ведь она не о том, что Земля плоская. Конкретный фильм, который был на прошлой неделе, был о том, что наши представления о том, как устроена наша земля, наука пока еще не в состоянии ответить на некоторые вопросы, не в состоянии объяснить противоречия", - резюмировал Прокопенко.

Ведущего Игоря Прокопенко раньше не раз критиковали за распространение через программу лженаучных теорий, а в течение последних нескольких лет — еще и в антизападной и антиукраинской пропаганде.

Например, 30 сентября в эфир РЕН вышла "Военная тайна" со следующими сюжетами: "Западные СМИ уверяют, что тайфун "Харви" — дело рук российских хакеров. Какие "доказательства" они сфабриковали на этот раз?", "Спорт — рычаг для унижения неугодных стран. Кто заставил Международный олимпийский комитет не пускать на Олимпиаду наших спортсменов?" и "Почему западная элита больше не боится ядерной войны? И какую участь готовит России?"

На сайте телеканала указано, что ее ведущий Прокопенко является шестикратным лауреатом ТЭФИ. Сама передача выходит в эфир РЕН с осени 1998 года. Поначалу она действительно была посвящена военной технике и интересным страницам истории.

Помимо "Военной тайны" на "просветительскую" номинацию ТЭФИ в нынешнем году были выдвинуты "Большая опера" (Россия-Культура) и "Чудо техники" с Сергеем Малоземовым (НТВ), пишет polit.ru.