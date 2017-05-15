Против барнаульца возбудили дело за публикацию в соцсетях фото бывшей жены

Прокуратура Октябрьского района Барнаула возбудила административное дело в отношении горожанина, который выставлял в интернете фото своей экс-супруги без ее согласия.
По данным прокуратуры, после расторжения брака мужчина в течение года в одной из групп в соцсетях выставлял фото, видео, а также тексты, которые позволяли идентифицировать ее бывшую жену. В ведомстве не уточняют, были ли это материалы компрометирующего характера.
Однако в любом случае мужчина нарушил закон о персональных данных, так как собирал и распространял информацию о бывшей супруге без ее согласия.
По материалам проверки прокуратурой района возбуждено административное дело по ст. 13.11 КоАП РФ. Материалы направлены для рассмотрения в мировой суд, сообщила помощник прокурора Октябрьского района Барнаула Елена Климова.
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