Против барнаульца возбудили дело за публикацию в соцсетях фото бывшей жены

По данным прокуратуры, после расторжения брака мужчина в течение года в одной из групп в соцсетях выставлял фото, видео, а также тексты, которые позволяли идентифицировать ее бывшую жену. В ведомстве не уточняют, были ли это материалы компрометирующего характера.

Однако в любом случае мужчина нарушил закон о персональных данных, так как собирал и распространял информацию о бывшей супруге без ее согласия.

По материалам проверки прокуратурой района возбуждено административное дело по ст. 13.11 КоАП РФ. Материалы направлены для рассмотрения в мировой суд, сообщила помощник прокурора Октябрьского района Барнаула Елена Климова.