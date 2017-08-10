Протоиерей из Евпатории просит восстановить нудистский пляж

Несмотря на то, что Российская православная церковь относится к нудизму отрицательно, отец Георгий уверен, что существуют люди, которые вынуждены принимать солнечные ванны по назначению врача, а также те, кто загорает раздетым из-за своей "философии". Соответственно, им необходимо выделить специальное место, считает священник.

"В советское время в Евпатории был специальный пляж, он назывался "Лечебный", но сейчас его нет. Поэтому я обратился к властям. К нудизму церковь относится отрицательно, потому что переживает за морально-нравственное состояние общества. Но раз такое явление есть, раз существуют люди, которые придерживаются такой философии, то логично предоставить им специальное место, чтоб они отдыхали, как им нравится, но не в местах общественного пользования!" — заявил отец Георгий изданию.

По словам батюшки, к этому его подтолкнула встреча с группой раздетых людей на одном из пляжей Евпатории.

"Они загорали на общем пляже и никаких угрызений совести по этому поводу не испытывали. Я им сделал замечание, но они его проигнорировали. Я был вынужден даже вызвать полицию, чтобы навести общественный порядок", — рассказал отец Георгий изданию.

Священник попросил создать отдельный пляж для нудистов заместителя главы администрации Евпатории Валерия Батюка, который обсудил вопрос с коллегами на аппаратном совещании в администрации. Чиновник оказался солидарен с необходимостью открытия пляжа для нудистов.

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов поручил до конца недели отделить забором территорию для нудистов и далее не допускать голых людей на семейных пляжах.

Также он предложил придумать "креативные опознавательные знаки" нудистского пляжа "с загорающим без трусов". Также Филонов вспомнил, что около общественного пляжа "Золотые пески", где часто отдыхают нудисты, во время его детства "был заборчик".

"Мы пацанами бегали, подглядывали, когда еще пионерами были. А сейчас все гораздо демократичней, а заборчиков нет", — заявил глава администрации Евпатории Андрей Филонов, пишет znak.com.