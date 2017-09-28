Протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что основатель Playboy горит в аду

"Журнал и его реклама пропагандируют блуд. Его идеология идет вразрез с теми идеалами, которые нам сегодня нужны — целомудрие, супружеская верность", — рассказал Чаплин "URA.RU".

Протоирей считает, что России нужно избавиться от журнала, как и от любых форм субкультуры, которые романтизируют блуд.

Всеволод Чаплин уверен, что Хефнер находится в аду. "После смерти Хефнер попал в ад, потому что он никогда не знал истинной христианской веры. Все, кто не имеют этой веры, оказываются вне царствия божия, их судьба совершенно однозначна", — подытожил Чаплин.

Вечером 27 сентября скончался основатель самого популярного мужского журнала Playboy 91-летний Хью Хефнер.

В России его журнал издается с 1995 года.