Протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что основатель Playboy горит в аду

Экс-заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин считает, что журнал Playboy оказывал исключительно негативное влияние на российский культурный ландшафт.
"Журнал и его реклама пропагандируют блуд. Его идеология идет вразрез с теми идеалами, которые нам сегодня нужны — целомудрие, супружеская верность", — рассказал Чаплин "URA.RU".
Протоирей считает, что России нужно избавиться от журнала, как и от любых форм субкультуры, которые романтизируют блуд.
Всеволод Чаплин уверен, что Хефнер находится в аду. "После смерти Хефнер попал в ад, потому что он никогда не знал истинной христианской веры. Все, кто не имеют этой веры, оказываются вне царствия божия, их судьба совершенно однозначна", — подытожил Чаплин.
Вечером 27 сентября скончался основатель самого популярного мужского журнала Playboy 91-летний Хью Хефнер.
В России его журнал издается с 1995 года.
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