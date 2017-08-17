Процесс "Улюкаев против Сечина": что может выясниться в суде

Экс-главу Минэкономразвития обвиняют в вымогательстве взятки в 2 млн долларов у "Роснефти". В ходе процесса свидетелем от обвинения выступит глава госкомпании Игорь Сечин.

Процесс превращается в "Улюкаев против Сечина". Бывший министр снова заявил о провокации и лично обвинил в ней главу "Роснефти". Ложный донос Сечина и сфабрикованное обвинение, заявил Улюкаев в суде. Эти слова могли не попасть в СМИ, так как изначально планировалось, что процесс будет закрытым. Но его открыли. Судья спросила, не против ли экс-министр ведения видеосъемки. Он только "за". Обвинение настояло, чтобы не было трансляции. Но будет вестись аудиозапись, которая станет достоянием публики. В качестве свидетеля обвинения выступит сам Игорь Сечин.

Допрос свидетелей будет 1 сентября. Хотя не исключено, что Сечин ответит на вопросы заочно. Могли ли главу "Роснефти" попросить публично отстоять свою позицию?

Константин Симонов,

генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности:

Он скажет, что вымогал, мы поставили в известность ФСБ, поймали, но ведь Улюкаев что-то там ответит. Тогда он будет рассказывать, как он оказался в "Роснефти" этим вечером, что же ему дали в этом чемодане, как так получилось, что он его взял, как он там вообще оказался и почему у него чемодан-то в багажнике. Может быть, у него нет какой-то красивой истории, но все, что он будет говорить, будет бросать тень не только на него, будет бросать тень и на "Роснефть", и на всю политическую систему страны, где есть вот такие министры.

Обвинение утверждает, что Алексей Улюкаев требовал взятку за помощь "Роснефти" в покупке "Башнефти". Появились новые детали. Это происходило в Индии, на Гоа, во время саммита БРИКС в середине октября. К тому времени "Роснефть" уже купила "Башнефть" и даже перечислила деньги в бюджет. Поэтому вымогать вроде было уже поздно. Но следователи утверждают, что Улюкаев как министр экономического развития обещал противодействовать другим сделкам госкорпорации. Ясно, что речь идет о приватизации самой "Роснефти", которая прошла через три недели после ареста. Улюкаев говорит, что у него не было аппаратного веса, чтобы помешать "Роснефти". Есть устойчивое мнение, что экс-министр просто стал заложником ситуации. Его дело стало показательным актом для тех, кто имел другие взгляды на приватизацию. И теперь Сечину придется идти до конца.

Павел Салин,

директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ:

Если приговор господину Улюкаеву будет связан с реальным заключением, а не условным, это будет истолковано наблюдателями как то, что господин Сечин по-прежнему остается одним из самых влиятельных людей в России, который способен сажать действующих министров. Если же приговор господину Улюкаеву будет истолкован наблюдателями как мягкий, то они сделают вывод о том, что позиции господина Сечина ослабели. Ситуация для господина Сечина потенциально неблагоприятная.

Есть факты, заявил Business FM вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев. Они в том, что министр требовал вознаграждения, сам приехал за ним и сам уехал с деньгами. Улюкаев утверждает, что ФСБ и "Роснефть" ждали, что он приедет, но он не приезжал. И тогда позвонил Сечин и уговорил приехать. Неясно только, какие аргументы использовал глава "Роснефти". Все разговоры записывались. А сама встреча в офисе "Роснефти" и то, что происходило потом, возле машины министра, снималось на камеру. Эту пленку видели немногие. Возможно, суд значительно расширит круг зрителей.