Проведите первые сентябрьские выходные весело и с пользой

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Жизнь

Приближаются первые осенние выходные дни, и многих барнаульцев интересует вопрос – как порадовать своих детей в первые дни нового учебного года. "Алтапресс" и газета "ТЕЛЕПАРК" предлагают стать героями настоящего семейного праздника в торгово-развлекательном центре "Пионер".

Семейный праздник в ТРЦ "Пионер".
Семейный праздник в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер".

2 сентября на площадке фуд-корта ТРЦ "Пионер" состоится масштабный городской День Знаний "Снова в школу".

Семейный праздник в ТРЦ "Пионер".
Семейный праздник в ТРЦ "Пионер".

Организаторы праздника подготовили для горожан насыщенную программу от лучших творческих коллективов Барнаула, мастер-классы по изготовлению книжных закладок и множество подарков от партнеров: "Барнаульского молочного комбината", завода "Бочкари", ресторана "Бургер Кинг", хобби-маркета "Hand Mad", салон "Apple Help".

Семейный праздник в ТРЦ "Пионер".
Семейный праздник в ТРЦ "Пионер".

Кульминацией праздника станет дискотека со сказочными героями и шоу мыльных пузырей. Городской День Знаний "Снова в школу" состоится 2 сентября в 13.00 часов на фуд-корте торгово-развлекательного центра "Пионер". Вход свободный.

Семейный праздник в ТРЦ "Пионер".
Семейный праздник в ТРЦ "Пионер".

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