Проведите первые сентябрьские выходные весело и с пользой

2 сентября на площадке фуд-корта ТРЦ "Пионер" состоится масштабный городской День Знаний "Снова в школу".

Организаторы праздника подготовили для горожан насыщенную программу от лучших творческих коллективов Барнаула, мастер-классы по изготовлению книжных закладок и множество подарков от партнеров: "Барнаульского молочного комбината", завода "Бочкари", ресторана "Бургер Кинг", хобби-маркета "Hand Mad", салон "Apple Help".

Кульминацией праздника станет дискотека со сказочными героями и шоу мыльных пузырей. Городской День Знаний "Снова в школу" состоится 2 сентября в 13.00 часов на фуд-корте торгово-развлекательного центра "Пионер". Вход свободный.

Каждого ребенка ждет бесплатная сладкая вата!*

*Акция действительна 02.09.17 г. с 13.00 до 15.00