Проверьте газовые приборы

Одним из важнейших условий безопасного и бесперебойного газоснабжения является наличие договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) с газораспределительной организацией, осуществляющей поставку газа потребителям.

При обнаружении запаха газа немедленно вызывайте аварийную службу по телефону (3852) 28-20-04 (круглосуточно).

Если вы сомневаетесь в исправности газовых приборов, просим вас в ближайшее время пригласить специалиста службы внутридомового газового оборудования ООО "Газпром газораспределение Барнаул". Вы можете заказать услугу, позвонив по телефону: (3852) 28-25-57.

Владельцы жилых помещений, в которых установлены газовые приборы с отводом продуктов сгорания в дымоход! В период низких температур проверяйте оголовки дымоходов не реже, чем два раза в месяц, следите за целостностью конструкции, очищайте от наледи и грязи. Использование бытовых газовых приборов при нарушенной тяге может привести к отравлению угарным газом! Не пользуйтесь газовыми приборами, не проверив тягу в дымоходе.