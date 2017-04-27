Любовь до гроба: прожившие вместе 69 лет супруги умерли с разницей в 40 минут

Исааку Ваткину был 91 год, его жене Терезе — 89. Супруги умерли с разницей в сорок минут.

Муж и жена в Иллинойсе умерли руг за другом в течение часа https://t.co/yj2iZVpjMm — bbcrussian (@bbcrussian) 27 апреля 2017 г.

Дочь умерших рассказала, что любовь родителей "была настолько сильной, что они просто не смогли жить друг без друга", сообщает "Национальная служба новостей". По словам родственников пары, супруги никогда ничего не хотели делать отдельно друг от друга.

Супруги Ваткин за свою жизнь воспитали троих детей и очень любили своих внуков. Исаак Ваткин работал дистрибьютором кошерной мясной продукции, его жена Тереза была мастером маникюра, пишет ura.ru.