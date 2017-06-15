Прямая линия с Путиным. Президент заявил, что кризис в России закончился

"Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года. Фото: kremlin.ru. "Прямая линия" с Путиным. 15 июня 2017 года. Фото: kremlin.ru.

"Наиболее острые проблемы - снизились реальные доходы граждан и увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности - это самое печальное. Почти треть населения страны жили за чертой бедности в 90-е годы. В 2012 году в таком положении находились 10%, сейчас это количество подросло до 13,5%. За этими процентами десятки и сотни тысяч людей их судьбы", - сказал Владимир Путин.

Президент заявил, что проблемы - это структура экономики, низкая производительность труда. Надо ее повышать.

"Что нам позволяет сказать, что рецессия закончилась - у нас три квартала подряд растет ВВП. Скромно, но растет из квартала в квартал. Растет промышленное производство. Наблюдается рост инвестиций в основной капитал, они растут быстрее, чем растет экономика. Рост продаж автомобилей и ипотечных кредитов. У нас рекордно низкая инфляция - 4,7%. По году мы достигнем 4% инфляции. Растут золотовалютные запасы", - сказал Владимир Путин.

Это отражается на некоторых вопросах социальной сферы. Главным достижением Путин видит то, что в стране значительно снизились младенческая и материнская смертности (в 3 и в 4 раза соответственно). Как результат - рост продолжительности жизни.

Все это дает президенту понимание, что экономика растет. Но, как заявил Путин, планка падения была существенной, и почувствовать этот рост на себе сразу невозможно. Но зарплата начинает расти. Это сейчас сложно заметить, но в апреле этого года рост составил 2,3-2,4%.

Как задать вопрос Путину

Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив SMS или MMS-сообщение, а также через сайт либо специальное мобильное приложение. Во время эфира организовать свой видеоканал со студией "Прямой линии" могут обладатели приложений "Москва–Путину" и "OK Live". Обращения к "Прямой линии" принимаются от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно только на русском языке, объём – не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о способах связи с Единым центром обработки сообщений, а также эфирах предыдущих программ.