Психологи нашли самую нервную работу

Профессия менеджера среднего звена оказалась самой нервной в мире. К такому мнению пришли специалисты Колумбийского университета в США, пишет "Мир24" со ссылкой на Medical Daily.
Ученые провели исследование среди 22 тысяч человек. Добровольцев поделили на три группы по профессиональному статусу: руководители предприятий, управленцы среднего звена и обычные работники, которые не занимают никаких управляющих должностей.
По итогам выяснилось, что больше всего стрессовых ситуаций возникает именно у средней "прослойки" менеджеров. 18% из них находятся в состоянии постоянной депрессии. При этом их начальники испытывают постоянное давление лишь в 10% случаев, обычные служащие — до 12%.
Ученые объясняют это тем, то менеджер среднего звена выполняют роль посредника между руководителями и подчиненными и постоянно испытывают давление с обеих сторон.
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