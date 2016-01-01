Психологи нашли самую нервную работу

Ученые провели исследование среди 22 тысяч человек. Добровольцев поделили на три группы по профессиональному статусу: руководители предприятий, управленцы среднего звена и обычные работники, которые не занимают никаких управляющих должностей.

По итогам выяснилось, что больше всего стрессовых ситуаций возникает именно у средней "прослойки" менеджеров. 18% из них находятся в состоянии постоянной депрессии. При этом их начальники испытывают постоянное давление лишь в 10% случаев, обычные служащие — до 12%.

Ученые объясняют это тем, то менеджер среднего звена выполняют роль посредника между руководителями и подчиненными и постоянно испытывают давление с обеих сторон.