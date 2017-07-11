Психологи считают, что скоро люди перестанут испытывать счастье

Существует много факторов, которые отрицательно влияют на состояние здоровья и психическую стабильность людей. Это сказывается на их восприятии счастья и на ощущении удовлетворенности собственной жизнью.

Исследование ученых показало, что современные люди века все реже чувствуют себя счастливыми. Такая тенденция сохранится в отношении к будущим поколениям. Со временем это чувство может и вовсе исчезнуть, считают ученые.