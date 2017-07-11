Психологи считают, что скоро люди перестанут испытывать счастье

В современном обществе счастье становится недосягаемой мечтой, а несколько поколений назад люди вообще были гораздо счастливее, чем сейчас. К такому выводу пришли психологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего, сообщает "Дейта.ру".
Существует много факторов, которые отрицательно влияют на состояние здоровья и психическую стабильность людей. Это сказывается на их восприятии счастья и на ощущении удовлетворенности собственной жизнью.
Исследование ученых показало, что современные люди века все реже чувствуют себя счастливыми. Такая тенденция сохранится в отношении к будущим поколениям. Со временем это чувство может и вовсе исчезнуть, считают ученые.
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