"Путь в никуда": Путин считает, что давить на КНДР бесперспективно

Владимир Путин считает, что ситуация на Корейском полуострове "балансирует на грани масштабного конфликта". В своей статье "БРИКС — к новым горизонтам стратегического партнерства" он заявил, что решение проблемы путем провокаций, давления, оскорбительной и воинственной риторики — это путь в никуда.
Выступление президент опубликовал на своем сайте. "Необходимо решать проблемы региона путем прямого диалога всех заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий, — считает Владимир Путин. — По мнению России, расчет на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен.
Путин также напомнил, что Россия и Китай создали дорожную карту урегулирования северокорейского конфликта, которая призвана способствовать снижению напряженности и создать механизм безопасности.
В статье президент отметил и военный конфликт в Сирии. По его словам, в последнее время сложились предпосылки для улучшения ситуации в регионе. "По террористам нанесен мощный удар, созданы условия для начала процесса политического урегулирования и возврата сирийского народа к мирной жизни", — говорит Путин.
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