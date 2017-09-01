"Путь в никуда": Путин считает, что давить на КНДР бесперспективно

Выступление президент опубликовал на своем сайте. "Необходимо решать проблемы региона путем прямого диалога всех заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий, — считает Владимир Путин. — По мнению России, расчет на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен.

Путин также напомнил, что Россия и Китай создали дорожную карту урегулирования северокорейского конфликта, которая призвана способствовать снижению напряженности и создать механизм безопасности.

В статье президент отметил и военный конфликт в Сирии. По его словам, в последнее время сложились предпосылки для улучшения ситуации в регионе. "По террористам нанесен мощный удар, созданы условия для начала процесса политического урегулирования и возврата сирийского народа к мирной жизни", — говорит Путин.