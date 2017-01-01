Путешественник из Санкт-Петербурга рассказал, как пешком обойти Землю

Самым сложным в кругосветном путешествии является его начало, то есть необходимость выйти из дома в неизвестность.

"Самое сложное — это выйти из дома, все бросить. Но уже в процессе я никакому богу не молился, просто верил в себя и свои силы. На самом деле во время пешего путешествия у человека перестраивается физика. Человеческие возможности безграничны, главное — не бояться", — отметил Лукьянов.

В самом начале перехода путешественник перенес удаление грыжи, однако принял решение продолжить путь в бандажах. В остальном вопросы здоровья его не беспокоили. "Простужаться было некогда", — отметил Лукьянов. За неполные два года путешественник потерял 14 кг веса, но признался, что сейчас чувствует себя даже лучше, чем до начала похода. Максимальное расстояние, которое Лукьянову удавалось преодолеть за один день, составило около 80 км. На это у мужчины ушло примерно 16 часов. При этом он признался, что иногда даже приходилось "притормаживать", чтобы оказаться в Петербурге к назначенной дате.

Путешественник отметил, что теперь планирует издать книгу о своем приключении, но сначала кто-то должен помочь ему ее написать. "Книг уже накопилось у меня несколько. Они готовы, сидят у меня в голове. Только кто-то должен их откуда вытащить", — пояснил он, пишет "Росбалт".

Справка

Сергей Лукьянов начал пешее кругосветное путешествие в Петербурге 1 апреля 2015 года. Он побывал в 21 стране и прошел 23 тыс. километров. В процессе Лукьянову удалось посмотреть олимпийские соревнования в Рио. Финишировал путешественник 4 февраля на Дворцовой площади.