Путин будет выдвигаться в президенты в два этапа и последний раз без изменения Конституции

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Сегодня, 14:40.
Политика

Кандидатуру президента РФ Владимира Путина выдвинут на выборах главы государства, назначенных на 2018 год, в два этапа, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Кремле.

Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

По словам собеседников издания, стратегия президентской кампании обсуждалась на закрытых совещаниях в политическом блоке Кремля на прошлой неделе.

Предполагается, что в ноябре Владимир Путин даст принципиальное согласие на выдвижение своей кандидатуры на новый срок, причем произойдет это в формате, напоминающем "Прямую линию": в ходе общения с гражданами будет озвучена просьба о выдвижении кандидатуры Путина.

Кроме того, российский лидер может принять участие в серии внутриполитических мероприятий, в частности, приуроченных к Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 сентября.

Вторым этапом выдвижения кандидатуры Путина должно стать, по словам собеседников "Коммерсанта", юридическое оформление — глава государства пойдет на выборы как самовыдвиженец со сбором подписей в поддержку кандидата в самые поздние сроки, чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой.

Один из обсуждаемых вариантов предполагает, что помогать в сборе подписей будет актив партии "Единая Россия", хотя каждый активист будет работать в личном качестве.

Политолог Константин Калачев поясняет: "Дело не в антирейтинге партии, он не оказывает на федеральных президентских выборах негативного влияния на фигуру президента. Это скорее зависит от политических раскладов — кто и в каком качестве будет допущен до участия в избирательной кампании президента", пишет polit.ru.

Владимир Путин на муниципальных выборах.
Владимир Путин на муниципальных выборах.

Между тем, в Кремле начали поиск новых доверенных лиц президента для выборов-2018. Как сообщает РБК, администрация главы государства обратилась к региональным властям с поручением составить списки таких лиц. Близкий к Кремлю источник рассказал изданию, что подобные просьбы поступили руководству Сахалинской, Тульской, Курганской, Ярославской областей, Дагестана.

При этом конкретных критериев отбора нет, утверждают собеседники издания: "Просили только, чтобы это были не те люди, что в прошлый раз, а новые". Другой источник рассказал: "Просят находить медийных лиц и отбирать в том числе представителей молодежи".

Самому Путину на протяжении последнего года часто задают вопросы о его выдвижении, однако он никогда прямо не отвечал на этот вопрос. Считается, что он делает это для того, чтобы не "расхолаживать" государственную систему слишком ранним выдвижением, пишет Газета.Ru.

В интервью агентству Bloomberg в сентябре прошлого года Путин заявил, что пока рано говорить о том, будет ли он принимать участие в президентской гонке в 2018 году. Похожим образом президент ответил и в ходе "прямой линии" с населением 14 апреля 2016 года.

О том, что он будет баллотироваться на президентских выборах в марте 2004 года, Путин объявил 18 декабря 2003 года на прямом эфире с российскими телезрителями.

Что же касается выборов 2008 года, то первым заявления на этот счет сделал тогдашний вице-президент Дмитрий Медведев в августе 2007 года. Он заявил, что действующий президент не нарушит Конституцию и в стране будет избран новый глава государства. Правда, сам Путин еще в 2005 году написал по просьбе политолога Николая Злобина о том, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2008 году.

Медведев, будучи президентом, не исключал, что может баллотироваться в президенты в январе 2011 года: "Я посмотрю на то, как будут развиваться события", — сказал Медведев в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Владимир Путин.
Владимир Путин.

В свою очередь, Путин заявлял, что ни он, ни Медведев не исключают своего участия в выборах в 2011 году. Об окончательном решении "тандема" о выборах в конце сентября 2011 года на съезде "Единой России" объявил Дмитрий Медведев. Он рассказал, что на выборы пойдет Путин: "Мы обсуждали этот вариант развития событий еще в тот период, когда сформировался наш товарищеский союз".

Справка

Возможность для нового третьего срока Путину предоставила Конституция России, в которой говорится о том, что "Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд".

Таким образом, толкование этой статьи позволяло президенту страны баллотироваться на выборах, пропустив один срок. Подобная формулировка перекочевала в Конституцию 1993 года из поправленного варианта в 1991 году Конституции РСФСР.

В любом случае если Путин пойдет на эти президентские выборы, его срок по Конституции будет последним. В случае если Путин решит идти на новый срок после 2024 года без изменения Конституции, он должен будет, как и в 2008 году пропустить один президентский срок.

Согласно ранее опубликованным данным Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в случае участия президента России Владимира Путина в выборах главы государства 2018 года за него могут проголосовать 70–75% избирателей. В то же время эксперты отмечают, что ни один из оппонентов не сможет создать конкуренции российскому лидеру, так как Путин пользуется беспрецедентной поддержкой населения.

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