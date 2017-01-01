Путин декриминализаировал побои в семье

Ранее декриминализацию семейных побоев одобрил Совет Федерации. "Закон излагает статью 116 Уголовного кодекса РФ в новой редакции и переводит побои в отношении близких лиц, совершенные впервые, в разряд административных правонарушений", — отметила соавтор документа, замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.

Теперь "первичные" побои, нанесенные членам семьи впервые, будут проходить по административному кодексу. А вот если побои повторятся в течение года, деяние перейдет в уголовную плоскость. В новом законопроекте под побоями понимаются действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности.

Напомним, что летом были декриминализованы побои, совершенные впервые в отношении чужих людей. Однако за аналогичные деяния в отношении родственников сохранилась уголовная ответственность. Это и привело к написанию поправок. Как поясняла один из их авторов Ольга Баталина (ЕР), закон исходит из того, что "родная мать для собственного ребенка опаснее, чем чужие дяди". В результате родитель за побои ребенка мог получить до двух лет тюрьмы, а сосед отделывался административным наказанием.

Ранее в Совете Европы высказали недовольство новыми поправками. Генсек СЕ Турбьерн Ягланд направил руководству Госдумы и Совета Федерации письмо, в котором выразил обеспокоенность. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в ответ назвал недопустимым такое давление на Госдуму, подчеркнув, что для депутатов имеет значение только мнение общества. По данным ВЦИОМ, около 60% респондентов поддержали идею о декриминализации первого случая побоев близких людей.