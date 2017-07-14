Путин, Сечин и "незнакомка" посетили мужской монастырь на Ладожском озере

Путин посетил мужской монастырь на Ладоге. Фото: eparchiya-viborg.ru. Путин посетил мужской монастырь на Ладоге. Фото: eparchiya-viborg.ru. Путин посетил мужской монастырь на Ладоге. Фото: eparchiya-viborg.ru. Путин посетил мужской монастырь на Ладоге. Фото: eparchiya-viborg.ru.

Владимир Путин ознакомился с начинающимися масштабными работами по реставрации комплекса монастыря, которые идут при поддержке компании "Роснефть", узнал о жизни обители.

Протоиерей Сергий Бельков рассказал главе государства о работе созданного несколько лет назад центра по реабилитации наркозависимых "Обитель исцеления", который принимает у себя не только страдающих от этого недуга россиян, но и граждан из других стран. Речь шла, в том числе, о тесной координации, которая ранее была налажена у центра с ФСКН (преобразована в антинаркотический главк МВД).

По сообщению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Владимир Путин поручил МВД наладить взаимодействие с центром реабилитации "Обитель исцеления". Песков рассказал, что священнослужители обратились к президенту с просьбой оказать содействие в налаживании такого же взаимодействия центра с ведомством после его реорганизации. Путин сразу же обсудил по телефону этот вопрос с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, дал необходимые поручения с акцентом на большое значение работы по реабилитации наркозависимых и борьбе с наркоманией.

На фотографиях из Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря разведенный президент России Владимир Путин запечатлен с незнакомкой. В пресс-службе Выборгской епархии сообщили, что незнакомка — это архитектор Екатерина Грубина, руководящая проектом реконструкции монастыря, которые финансирует "Роснефть", передает "Фонтанка". Реставрационные работы началась на острове два года назад, когда Путин первый раз приехал на Коневец.

Ранее социальные сети взбудоражило видео телеканала "Звезда", в котором видно, как президент, приехав на остров Валаам, открывает дверь автомобиля. Видно, что на заднем сидении сидит некий человек с красной сумкой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил что, это был сотрудник службы безопасности. Многие пользователи Сети высказали мнение, что на заднем сидении автомобиля сидела женщина, пишет znak.com.

11 июля Владимир Путин Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь.