Путин изменил закон о военном положении

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон "О внесении изменения в Федеральный конституционный закон "О военном положении"".
Закон о военном положении дополняется статьей 101, в соответствии с которой на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, с учетом мер, применяемых в период действия военного положения, ведется территориальная оборона.
Ожидается, что данная поправка повысит эффективность работы должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления при организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне, пишет polit.ru.
Документ опубликован на сайте Кремля.
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