Путин Меркель и Макрон обсудили за завтраком Украину

Есть понимание, что нужно готовить повестку для очередного телефонного разговора в нормандском формате. Что нужно принять действенные меры, которые привели бы к реальному прекращению огня на линии соприкосновения и обеспечить-таки отвод тяжелых вооружений. В этом плане — полное согласие.

И также в ходе завтрака был обмен мнениями по тому, где все мы находимся в плане украинского урегулировани. Констатируется серьезная пробуксовка с реализацией минских договоренностей. Не скрывается разочарование в этой связи и также есть понимание, что нужно идти дальше.