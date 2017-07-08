Путин Меркель и Макрон обсудили за завтраком Украину

8 июля в ходе саммита лидеров стран "группы двадцати" (G20), проходящем в Гамбурге, на рабочем завтраке лидеры России, Германии и Франции обсудили ситуацию на Украине и пути по урегулированию конфликта на юго-востоке этой страны.
С российской стороны во встрече кроме Владимира Путина приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Лидеры РФ, ФРГ и Франции отметили важность перемирия на Украине.
Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:
Есть понимание, что нужно готовить повестку для очередного телефонного разговора в нормандском формате. Что нужно принять действенные меры, которые привели бы к реальному прекращению огня на линии соприкосновения и обеспечить-таки отвод тяжелых вооружений. В этом плане — полное согласие.
И также в ходе завтрака был обмен мнениями по тому, где все мы находимся в плане украинского урегулировани. Констатируется серьезная пробуксовка с реализацией минских договоренностей. Не скрывается разочарование в этой связи и также есть понимание, что нужно идти дальше.
"Нормандская тройка" в Гамбурге: Все, о чем накануне Путин договорился с Трампом, обсуждают на европейском уровне pic.twitter.com/UZvauBSnhv— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 8 июля 2017 г.
На вопрос, удалось ли Владимиру Путину убедить коллег, что Россия — не агрессор, пресс-секретарь главы государства ответил: "Безусловно, президент, как всегда лаконично, но исчерпывающе довел до собеседников позицию РФ", пишет "РГ".
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