Путин на МАКСе накормил министров мороженым

Владимир Путин накормил министров мороженым во время посещения МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Дмитрий Рогозин. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил МАКС-2017. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: kremlin.ru.

У продавщицы мороженого Путин спросил: "Чем угостите?" Президент остановил свой выбор на вологодском пломбире в стаканчике, пишет Lenta.ru. Президент достал тысячную купюру, а пока продавщица искала деньги, чтобы сдать сдачу, Владимир Путин решил угостить сопровождавших его чиновников. "На сдачу дайте им", — кивнул он в их сторону.

"У нас желающих много", — заметил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Он в свою очередь протянул продавщице пятитысячную купюру. "Прибыль в этом году у вас какая — 80 миллиардов, — обратился к нему глава государства. — Можете себе позволить мороженое купить".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава Минпромторга Денис Мантуров выбрали себе рожок "Коровка из Кореновки", министр транспорта Максим Соколов, так же как и президент, предпочел пломбир в стаканчике за 60 рублей, отмечает агентство.

Путин традиционно покупает мороженое на ависалоне МАКС.