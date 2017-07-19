Путин на МАКСе накормил министров мороженым

18 июля Владимир Путин и члены правительства посетили авиасалона МАКС-2017 в Жуковском. Президент решил взять себе на выставке мороженое, а на сдачу купил его еще и членам делегации, состоящей из министров и руководителей промышленных предприятий.
У продавщицы мороженого Путин спросил: "Чем угостите?" Президент остановил свой выбор на вологодском пломбире в стаканчике, пишет Lenta.ru. Президент достал тысячную купюру, а пока продавщица искала деньги, чтобы сдать сдачу, Владимир Путин решил угостить сопровождавших его чиновников. "На сдачу дайте им", — кивнул он в их сторону.
"У нас желающих много", — заметил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Он в свою очередь протянул продавщице пятитысячную купюру. "Прибыль в этом году у вас какая — 80 миллиардов, — обратился к нему глава государства. — Можете себе позволить мороженое купить".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава Минпромторга Денис Мантуров выбрали себе рожок "Коровка из Кореновки", министр транспорта Максим Соколов, так же как и президент, предпочел пломбир в стаканчике за 60 рублей, отмечает агентство.
Путин традиционно покупает мороженое на ависалоне МАКС.
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