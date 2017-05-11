Путин наградил офицеров спецназа за секретную операцию в Сирии

Их командиру присвоено звание Героя России. Имена офицеров не называются, как не раскрываются и подробности операции. Известно, что группа обеспечивала прикрытие участка фронта в районе Аллепо.

16 человек противостояли почти 300 боевиков запрещенной в России "Джебхат-Ан-Нусры". Российские военные вышли из боя без потерь и удержали стратегически важную высоту. В интервью "России 24" они рассказали, как проходила операция: "День был стандартный, банальная рутина. Получили задачу выдвинуться в тот район для наведения авиации нашей на эти объекты с целью предотвратить дальнейшие попытки атак террористов. Первую атаку мы отразили. Их было в течение дня даже уже трудно сказать, три-четыре атаки было. После чего в ночное время было принято решение подходы заминировать. Утром была еще одна атака. Ее тоже получилось отразить. Плотность огня была высокая, но, как говорится, страшно только на первых минутах, а потом это уже банальная рутина начинается".

Американские СМИ сообщили о поставке в Сирию российских гаубиц, зенитных ракет и разведывательного самолета, пишет bfm.ru.