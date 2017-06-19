Путин назначил нового посла России в Турции

Президент Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом России в Турции. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кандидатуру Ерхова в мае поддержал комитет Госдумы по международным делам. До назначения Ерхов занимал пост директора департамента ситуационно-кризисного центра МИД, а до этого несколько лет был генконсулом в Стамбуле.
Напомним, предыдущего посла России в Туркции Андрея Карлова застрелили 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали местные силы безопасности. После этого временно исполняющим обязанности посла был назначен советник-посланник Сергей Панов.
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