Путин назначил нового посла России в Турции

Кандидатуру Ерхова в мае поддержал комитет Госдумы по международным делам. До назначения Ерхов занимал пост директора департамента ситуационно-кризисного центра МИД, а до этого несколько лет был генконсулом в Стамбуле.

Напомним, предыдущего посла России в Туркции Андрея Карлова застрелили 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали местные силы безопасности. После этого временно исполняющим обязанности посла был назначен советник-посланник Сергей Панов.