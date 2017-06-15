Путин не хочет делать из внуков "принцев крови"

Владимир Путин в ходе прямой линии поделился подробностями о своей семье. Глава государства рассказал, что его дочери находятся в Москве и занимаются наукой и образованием, а внуки "живут нормальной жизнью".
Президент отказался привести какие-то детали, объяснив это тем, что не хочет, чтобы его внуки "росли какими-то принцами крови", пишет Lenta.ru.
"Я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли. Для этого им нужно обычное рядовое общение в детских коллективах. Стоит только мне сейчас сказать возраст, имя, они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб развитию ребенка", — заявил Путин. Он призвал отнестись к этой позиции с пониманием.
Ранее президент РФ рассказывал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну о своих отношениях с детьми и внуками. Он признался, что уже дедушка, и посетовал на нехватку времени, которое он мог бы посвятить общению с внуками. Говоря о дочерях, глава государства рассказал, что они замужем и никак не связаны с политикой или крупным бизнесом.
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