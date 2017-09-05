Путин не нашел "фронды" в заявлениях Кадырова по ситуации в Мьянме

"Каждый человек имеет право иметь собственное мнение. Это вне зависимости от его должностного положения. Что касается руководителей регионов, это тоже в полном объеме их касается", — заявил Путин на пресс-конференции в Китае, где закончился саммит БРИКС, сообщает РБК.



Он также заверил журналистов, что в недавних заявлениях Кадырова "нет никакой фронды".

"Прошу всех успокоиться, все в порядке", — подчеркнул Путин, отметив также, что российские власти выступают "против любого насилия" и призывают власти Мьянмы взять ситуацию под контроль.

3 сентября возле посольства Мьянмы в Москве прошел многотысячный митинг, участники которого потребовали от властей Мьянмы прекратить акции против рохинджа. Несмотря на то что акция не была согласована с властями, полиция не стала препятствовать ее участникам

Организаторы митинга в Грозном против "геноцида мусульман" в Мьянме (бывшая Бирма) заявили, что им удалось собрать на свою акцию 4 сентября более 1 млн человек.

Со сцены, которую смонтировали по этому случаю в центре города, выступил глава республики Рамзан Кадыров.

Глава ЧР Рамзан Кадыров утверждает, что в Мьянме по сути происходят этнические чистки, выражающиеся в зверских убийствах мусульман, включая детей. "Я и миллионы жителей десятков стран требуем от лидеров мировых держав навсегда остановить это кровопролитие. Мы требуем наказания виновных и международного расследования преступлений против человечности", — заявил чеченский лидер в своем выступлении перед участниками митинга.

В соцсетях активно обсуждают странную формулировку, использованную ведущим митинга для приветствия приехавших в Грозный мусульман из других регионов страны, — "гости из Российской Федерации".

Справка

Власти Мьянмы считают мусульманский народ рохинджа, компактно проживающий в штате Ракхайн, исламскими боевиками. Местная пресса именует его представителей "бенгальскими террористами". В столкновениях, возникших после начала спецоперации на территории штата, уже погибли около 400 человек, включая свыше 350 представителей рохинджа.

Основная религия в Мьянме — буддизм, а мусульмане-рохинджа являются пришельцами: по мнению историков, они переселились на территорию современного Ракхайна, когда страна была британской колонией. Местные жители-буддисты считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш, власти Мьянмы поддерживают эту позицию и отказывают рохинджа в гражданстве.