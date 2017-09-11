Путин не сказал, за кого проголосовал на избирательном участке

10 сентября президент РФ посетил избирательный участок №2151 в Гагаринском районе Москвы и проголосовал на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер отказался журналистам раскрыть имя кандидата, за которого проголосовал. Также Владимир Путин сказал, что "не очень" следил за избирательной кампанией. Но знает кандидатов — читал предварительно их биографии. Российский лидер подчеркнул, что сделал осознанный выбор.
Факт
В единый день голосования выборы различных уровней прошли в 82 регионах России. По их итогам будут избраны высшие должностные лица ряда субъектов Федерации, депутаты региональных парламентов и представительных органов муниципальных образований.
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