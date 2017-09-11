Путин не сказал, за кого проголосовал на избирательном участке

Владимир Путин на муниципальных выборах. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на муниципальных выборах. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на муниципальных выборах. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на муниципальных выборах. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на муниципальных выборах. Фото: kremlin.ru.

Российский лидер отказался журналистам раскрыть имя кандидата, за которого проголосовал. Также Владимир Путин сказал, что "не очень" следил за избирательной кампанией. Но знает кандидатов — читал предварительно их биографии. Российский лидер подчеркнул, что сделал осознанный выбор.

Факт

В единый день голосования выборы различных уровней прошли в 82 регионах России. По их итогам будут избраны высшие должностные лица ряда субъектов Федерации, депутаты региональных парламентов и представительных органов муниципальных образований.