Путин о прошедшей прямой линии: "Революционных открытий не было"

Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью НТВ, что вопросы и жалобы россиян, поступившие в ходе прямой линии, не стали для него революционными открытиями, но при этом он все равно узнал много нового, сообщают "РИА Новости".
Он подчеркнул, что в постоянном режиме занимается теми вопросами, о которых говорили люди во время программы. Но формат прямой линии глава государства считает полезным.
Владимир Путин,
президент РФ:
Мы видим иногда вещи, требующие особого внимания, в том числе со стороны правительства и с уровня президента, поэтому и проводятся такие мероприятия как "прямая линия", чтобы почувствовать этот нерв.
При этом Путин отметил, что многие пользуются возможностью задать ему вопрос, чтобы донести свою озабоченность, боль или обратиться с какой-либо просьбой. Однако то, что люди стараются напрямую обратиться к главе государства, по его мнению, вовсе не означает, что на местах работа не ведется. "Просто мы не видим этой работы, ведь обращаются только те, которые пока не решили свои проблемы", — заметил президент.
По его словам, у огромного количества людей "что-то получается", а это обеспечивают как раз руководители регионального и муниципального уровня. Поэтому нельзя сказать, что все делается только "в ручном режиме".
Пятнадцатая по счету прямая линия с президентом состоялась 15 июня и длилась почти четыре часа, за это время глава государства ответил на 70 с лишним вопросов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.