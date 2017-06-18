Путин о прошедшей прямой линии: "Революционных открытий не было"

Он подчеркнул, что в постоянном режиме занимается теми вопросами, о которых говорили люди во время программы. Но формат прямой линии глава государства считает полезным.

Владимир Путин,

президент РФ:

Мы видим иногда вещи, требующие особого внимания, в том числе со стороны правительства и с уровня президента, поэтому и проводятся такие мероприятия как "прямая линия", чтобы почувствовать этот нерв.

При этом Путин отметил, что многие пользуются возможностью задать ему вопрос, чтобы донести свою озабоченность, боль или обратиться с какой-либо просьбой. Однако то, что люди стараются напрямую обратиться к главе государства, по его мнению, вовсе не означает, что на местах работа не ведется. "Просто мы не видим этой работы, ведь обращаются только те, которые пока не решили свои проблемы", — заметил президент.

По его словам, у огромного количества людей "что-то получается", а это обеспечивают как раз руководители регионального и муниципального уровня. Поэтому нельзя сказать, что все делается только "в ручном режиме".

Пятнадцатая по счету прямая линия с президентом состоялась 15 июня и длилась почти четыре часа, за это время глава государства ответил на 70 с лишним вопросов.