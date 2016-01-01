Путин обеспокоен конфликтами в горячих точках

Президент РФ Владимир Путин признал, что его, "безусловно, беспокоят" конфликты, которые в настоящее время разворачиваются в разных горячих точках по всему миру, передает "Интерфакс".
"Мы знаем, как непросто складываются отношения во многих регионах мира, количество проблемных горячих точек не уменьшается, а застарелые конфликты, к сожалению, не преодолеваются в том объеме, в каком бы хотелось", — отметил Владимир Путин.
Такое заявление глава государства сделал в ходе заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Санкт-Петербурге.
Путин уточнил, что имеет в виду, в частности, ситуацию в Афганистане, сирийский конфликт и другие подобного рода события по всему миру.
"Я очень рад, что мы имеем возможность сегодня встретиться и поговорить обо всех этих проблемах", — обратился президент РФ к участникам заседания ОДКБ.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о том, не "манкирует" ли президент Белоруссии Александр Лукашенко саммитом ОДКБ, на который он не прибыл. Песков отметил неуместность самой формулировки вопроса и некорректность разговора о причинах отсутствия белорусского лидера на встрече в Санкт-Петербурге, пишет polit.ru.
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