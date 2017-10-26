Путин объяснил, почему существуют долги по зарплате

Задолженность по зарплатам, которая в сельском хозяйстве составляет 6%, а в добывающих отраслях — 12%, "говорит о недисциплинированности как минимум, невнимательном отношении к людям", сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании с членами правительства, пишет polit.ru.
"Нужно, чтобы инспекции работали как следует, и привлекать нужно правоохранительные органы. Я соответствующие сигналы пошлю и в прокуратуру, и в Следственный комитет. Повнимательнее", — обратился глава государства к министру труда Максиму Топилину, который до этого доложил, что работа по возврату долгов идет в том числе и с СКР.
По словам Топилина, на 1 января 2013 году в стране была самая минимальная задолженность по зарплате — 1,5 млрд рублей. На 1 октября 2017 года общая сумма задолженности составляет 3,387 млрд рублей.
Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.