Путин обвинил США в "политической шизофрении"

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обвинения в сторону президента США Дональда Трампа в передаче секретных сведений России, пишет Republic.
По мнению Путина, в США "развивается политическая шизофрения". Ситуацию в США под антироссийскими лозунгами "раскачивают либо тупые, либо нечистоплотные люди", заявил президент РФ.
Ранее источники The Washington Post сообщили, что президент США Дональд Трамп передал главе российского МИД Сергею Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку "информацию высшей степени секретности", в том числе касаемо террористической группировки "Исламское государство". Официально в Белом доме эту информацию отрицают и уверяют, что Трамп, Лавров и Кисляк обсудили только общие угрозы.
Впоследствии Трамп заявил, что как глава государства имеет полное право делиться с Россией любыми фактами о терроризме и безопасности полетов. В своем микроблоге он написал, что хотел, чтобы РФ активизировала свою борьбу с "Исламским государством" (группировка запрещена в России), пишет znak.com.
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