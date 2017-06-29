Путин обвинил зарубежные спецслужбы в поддержке терроризма в России

Зарубежные спецслужбы поддерживают экстремистов и террористов, чтобы дестабилизировать регионы у российских границ и навязать стране противостояние. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе своего визита в штаб-квартиру Службы внешней разведки (СВР), пишут РИА Новости.
Перзидент отметил, что страна постоянно сталкивается с множеством вызовов, среди которых попытки сдержать развитие, навязать ей противостояние и дестабилизировать приграничные регионы. Многое это осуществляется с помощью террористических и экстремистских группировок.
"Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств", — отметил президент.
Путин рассказал, что зарубежные спецслужбы перешли в борьбе с Россией методы вброса информации и кибератаки. Президент подчеркнул важность деятельности СВР, которая является гарантией российского суверенитета, безопасности и стабильности. Разведка должна наращивать и укреплять свои возможности, заявил президент, пишут "Известия".
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