Путин обязал новых граждан России принять присягу

"Лица… приобретают гражданство Российской Федерации со дня принесения каждым из них присяги… за исключением лиц, не достигших 18 лет…", — говорится в документе.

После первой церемонии присяги паспорта граждан РФ получат 62 человека, родившихся на территории бывших советских республик и Афганистана, а также их дети, сообщается на официальном портале правовой информации. Дети получают гражданство со дня принесения присяги их родителями.

Закон о принесении присяги действует с 1 сентября, пишут "Известия". Кандидаты на получение паспорта РФ должны произносить следующий текст:

"Я, ..., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции".