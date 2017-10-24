Путин обязал новых граждан России принять присягу

Новые граждане России при получении гражданства должны будут принимать присягу. Соответствующий законопроект подписал Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
"Лица… приобретают гражданство Российской Федерации со дня принесения каждым из них присяги… за исключением лиц, не достигших 18 лет…", — говорится в документе.
После первой церемонии присяги паспорта граждан РФ получат 62 человека, родившихся на территории бывших советских республик и Афганистана, а также их дети, сообщается на официальном портале правовой информации. Дети получают гражданство со дня принесения присяги их родителями.
Закон о принесении присяги действует с 1 сентября, пишут "Известия". Кандидаты на получение паспорта РФ должны произносить следующий текст:
"Я, ..., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции".
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